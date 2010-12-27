СМИ: в Петербурге вакцинацию от гриппа проходят "мертвые души"

Возможные махинации медиков с документацией о прививках от гриппа заинтересовали петербургских журналистов.

Петербургские врачи могут подделывать отчетность о вакцинации горожан. Такую информацию публикует городское СМИ "Мойка78". Издание получило из надежных источников сведения о том, что врачи прививают от гриппа "мертвые души".

Источник в медицинских кругах заявил нашему изданию, что ампулы с вакциной зачастую выбрасывают, а документы о прививках подделывают. Происходит это из-за завышенных требований к медикам со стороны руководства. Мойка 78

Чаще всего такая ситуация якобы происходит в случаях, когда гаражане подписывают отказ от вакцинации. По данным журналистов, в таком случае начальство заставляет врачей подделывать документы, занося отказников в базу "привитых".

Отметим, что в Смольном информацию "Мойки78" подтверждать не стали.