СМИ: в Петербурге вакцинацию от гриппа проходят "мертвые души"

Петербургские врачи могут подделывать отчетность о вакцинации горожан. Такую информацию публикует городское СМИ "Мойка78". Издание получило из надежных источников сведения о том, что врачи прививают от гриппа "мертвые души".
Источник в медицинских кругах заявил нашему изданию, что ампулы с вакциной зачастую выбрасывают, а документы о прививках подделывают. Происходит это из-за завышенных требований к медикам со стороны руководства.
Мойка 78
Чаще всего такая ситуация якобы происходит в случаях, когда гаражане подписывают отказ от вакцинации. По данным журналистов, в таком случае начальство заставляет врачей подделывать документы, занося отказников в базу "привитых".
Отметим, что в Смольном информацию "Мойки78" подтверждать не стали.