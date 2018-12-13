  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:50
637
KaterinaKono13
Код вставки плеера

СМИ: в Москве умер журналист Сергей Доренко

0 0

Журналист умер в результате падения с мотоцикла, которое произошло в связи с плохим самочувствием. 

В Москве скончался известный журналист Сергей Доренко. Об этом сообщает сетевое издание ТАСС. Известно, что журналист умер в результате падения с мотоцикла, которое произошло в связи с плохим самочувствием. 

Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли.

сообщил собеседник агентства ТАСС

Информатор также уточнил, что смерть Сергея Доренко произошла естественным путем. В более ранних версиях присутствовала информация о том, что Доренко погиб после аварии. 

Источник: сетевое издание ТАСС

Фото: bk55.ru

Теги: доренко, новости россии, причины смерти доренко, сергей доренко
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

Обсуждение ( 2 )

Плюс
0
Минус
Зорин Юрий
Сегодня 21:47

Жаль, хороший ведущий, доносил до мозга...

Жаль

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 21:46

Жаль, хороший ведущий, доносил до мозга...

Жаль

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии