СМИ: в Москве умер журналист Сергей Доренко

Журналист умер в результате падения с мотоцикла, которое произошло в связи с плохим самочувствием.

В Москве скончался известный журналист Сергей Доренко. Об этом сообщает сетевое издание ТАСС. Известно, что журналист умер в результате падения с мотоцикла, которое произошло в связи с плохим самочувствием.

Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли. сообщил собеседник агентства ТАСС

Информатор также уточнил, что смерть Сергея Доренко произошла естественным путем. В более ранних версиях присутствовала информация о том, что Доренко погиб после аварии.

Источник: сетевое издание ТАСС

Фото: bk55.ru