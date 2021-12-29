СМИ: в Москве нашли мертвым отставного генерала

Следов борьбы в квартире не обнаружено.

В Москве обнаружили мертвым генерал-майора милиции в отставке. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, тело мужчины 1945 года рождения с огнестрельным ранением нашли утром 5 февраля в его квартире на Хорошевском шоссе. О произошедшем в полицию сообщила супруга покойного.

Согласно данным источника "Комсомольской правды", погибший долгое время болел онкологическим заболеванием. В квартире следов борьбы или волочения не обнаружено.

Имя отставного генерала не разглашается. По данному факту проводится проверка.

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