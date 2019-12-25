СМИ: в Киеве врачи отказали в госпитализации пациенту с коронавирусом

У медиков скорой помощи не было средств индивидуальной защиты.

В Киеве пациенту с коронавирусом отказали в госпитализации.

ТАСС со ссылкой на Украинское СМИ, которое в свою очередь ссылается на директора Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгения Черенка, сообщает, что в Киеве мужчине с подтвержденным коронавирусом отказали в госпитализации.

Как удалось узнать, мужчина продолжительное время находился в изоляции после контакта с больной коронавирусной инфекцией матерью. Анализ показал, что мужчина тоже инфицирован. Вскоре у него ухудшилось состояние, и была согласована его госпитализация.

Но у медиков возникли сложности с госпитализацией, так как они не имели защитных средств. Кроме того, дежурный врач инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №9 отказал пациенту в госпитализации, хотя у больного имелись все основания для стационарного лечения.

На сегодняшний день коронавирус официально зафиксирован у 804 человек в 23 областях Украины. Только в Николаевской области нет ни одного зафиксированного случая COVID-19. Жертвами коронавируса в Украине по официальным данным стали 20 человек.

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