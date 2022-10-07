СМИ: в Аргентине во время беспорядков на футбольном матче пострадали более 100 человек

Полиция распылила над футбольным полем слезоточивый газ.

В Аргентине во время массовых беспорядков на футбольном матче пострадали более 100 человек. Соответствующее заявление сделали представители местных журналистов. Известно, что инцидент зафиксирован на территории спортивной арены города Ла-Плата во время встречи спортсменов из клубов "Химнасия и Эсгрима" и "Бока Хуниорс". Выяснилось, что на матч организаторы продали больше билетов, чем количество зрителей, которых стадион способен принять. Скопившиеся у входа болельщики попытались прорваться через ограждения и кордон полиции. В результате правоохранительные органы применили слезоточивый газ, а его пары распространились по самому футбольному полю, на которой уже играли соперники.

В результате судье пришлось остановить матч, после чего зрители начали покидать трибуны. Позже местный министр по безопасности из провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни уточнил, что у одного из посетителей арены произошел инфаркт.

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Берни добавил, что в ходе беспорядков пострадали пять полицейских.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости