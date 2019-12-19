Изменения вступают в силу со следующего года.

СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля. Новые требования вступят в законную силу с 1 января 2020 года. Если на машине номерные знаки невозможно прочитать, то водителя обяжут установить пломбы и печати. Их необходимо размещать на кузове и раме транспортного средства.Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Для начала автомобиль отправляется в ОВД, в экспертно-криминалистический центр. Если специалисты не найдут за автомобилем криминала, то полиция нанесет на машину специальную маркировку. Транспортное средство придется везти в аккредитованную лабораторию с автоматическим маркиратором. С его помощью номер нанесут на раму и кузов в "легкодоступном для считывания месте".

Затем нужно внести изменения в паспорт транспорта и получить в ГИБДД новое свидетельство о регистрации. Оплачивать обязательную услугу автовладельцам придется самостоятельно. На данный момент стоимость неизвестна, предельный тариф не установлен. По разным оценкам, цена может варьироваться от 5 до 20 тысяч рублей.

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