Предприниматель из Петербурга стал третьим по объемам поставщиком РЖД

Бизнесмен из Петербурга получил контракты с РЖД почти на 19 миллиардов. Предприниматель из Северной столицы занимает третье место среди поставщиков компании.

Предприниматель из Петербурга Владимира Васильева за 2017 год получил госконтракты с РЖД на общую сумму почти в 19 миллиардов рублей. Сейчас структуры Васильева на третьем месте среди всех поставщиков компании по объемам.

Предприятие бизнесмана в 2017 году получило подряд на 15,5 миллиардов, который уступила компания «Трансюжстрой». Кроме того, ему досталось еще несклько контрактов от РЖД.

Газета "Ведомости" сообщает, что Васильев связан с совладельцами банка «Россия» Николаем Шамаловым и Юрием Ковальчуком. Вместе с ними он является учредителем Приозерско-Мельниковское общество охоты и рыбной ловли, а также собственником ООО "Игора драйв".