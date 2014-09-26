СЗТУ взыскало почти 3 млн рублей неустойки с подрядчика по госконтракту

Компания нарушила сроки строительства поликлиники для ведомства.

Северо-Западное таможенное управление обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти,потребовав взыскать с ООО "С-Индустрия" 2,9 млн рублей неустойки по госконтракту на разработку рабочей документации и строительство поликлиники СЗТУ в доме №141 по Московскому проспекту. Как выяснил Piter.TV из материалов картотеки арбитражных судов, о работах впервые заговорили в 2018 году.

На начало марта 2018 года подрядчик не завершил строительно-монтажные работы в полном объеме. Кроме того, таможенникам не предъявили результат работ на сумму 44,7 млн рублей и необходимый пакет документов. Заказчик уведомил об этом ООО "С-Индустрия", однако к концу апреля 2018-ого ситуация осталась прежней.

В итоге подрядчик смог погасить долги, однако в контракте была предусмотрена внушительная неустойка за нарушение сроков выполнения работ.

Ранее мы сообщили о том, что ГУДП "Центр" вернёт почти 2 млн рублей долгов частной компании за уборку снега в Петербурге.

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