СМИ: Комиссия по этике СПбГУ признала участвующих в митинге студентов нарушителями

Комиссия по этике сочла, что некоторые студенты нарушили кодекс универсанта.

Некоторых студентов СПбГУ, которые участвовали в зимних протестных акциях, признали нарушителями этического кодекса вуза. Об этом узнал "Коммерсант".

Заседание комиссии прошло по требованию МВД, сообщило издание. В несанкционированных митингах 23 и 31 января приняли участие более 30 студентов СПбГУ.

Вопрос о политических убеждениях учащихся не поднимался. Проблема заключается в том, что студенты нарушили "ковидный режим", а акция не была согласована с властями. В качестве аргумента студенты привели Конституцию РФ, которая дает гражданам право собираться мирно. Некоторые из участников утверждали, что в дни митингов просто находились в центре города.

По информации Студсовета, часть студентов получила предупреждение, остальных признали нарушителями второго пункта кодекса универсанта — обязательства "достойно представлять университет во внеуниверситетской среде". Это зависело от того, привлекли студента к административной ответственности или нет.

Фото: Piter.TV