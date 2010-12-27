СМИ: шансы "Фенербахче" купить Кришито очень высоки

Турецкие СМИ уверены, что сделка между "Фенербахче" и "Зенитом" по покупке Доменико Кришито состоится в зимнее трансферное окно.

В следующем году Доменико Кришито может покинуть петербургский "Зенит". В приобретении итальянского защитника заинтересован лидер турецкого футбола "Фенербахче". Об этом сообщает ряд арабских СМИ во главе с изданием Anaber.

Сейчас "Фенербахче" ищет универсального защитника, способного подключаться к нападению. 30-летний капитан "Зенита" возглавляет список претендентов на эту роль. В ближайшее время клуб из Турции направит в Петербург официальное предложение. При этом турецкие журналисты считают, что "Зенит" не станет удерживать Доменико Кришито. В Anaber считают, что сине-бело-голубые наладили трансферный бизнес с турками. Об этом свидетельствуют прошлые сделки, когда из России в "Фенербахче" переехали Жулиано, Луиш Нету и Бруну Алвеш.

В этом году Доменико Кришито стал одним из лучших игроков "Зенита". Он сыграл во всех 20 матчах клуба в РФПЛ и забил три гола. В их числе - и гол принципиальному сопернику - московскому "Спартаку". Парадоксально, но с этим показателем итальянец является 3-м по результативности бомбардиром клуба в сезоне.

Фото: Instagram, Доменико Кришито