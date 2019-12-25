СМИ: семерых офицеров Росгвардии заподозрили в махинациях

Уголовное дело о хищениях и злоупотреблениях может быть возбуждено в отношении четырех генералов и трех полковников ведомства.

Семерых офицеров Росгвардии заподозрили в махинациях. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в силовых структурах. Речь идет о четырех генералах и трех полковниках ведомства, против которых может быть возбуждено дело о хищениях и злоупотреблениях.

Фигурантами дела они стали после проверки, связанной с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы "Недвижимость". Она должна была оцифровать и объединить в одном реестре все объекты ведомства. На систему, которую планировалось запустить в 2016 году, потратили 192 миллиона рублей, но она так и не заработала.

По информации собеседника "Коммерсанта", в ходе проверки было выяснено, "Недвижимость", существовала только на бумаге, хотя все выделенные на нее деньги были потрачены. По предварительным данным, произошло завышение цены работ на сумму порядка 90 миллионов рублей.

Фиктивные акты о введении в строй информационной системы были подписаны высокопоставленными должностными лицами Росгвардии в 2017 году.

Ранее бывшие сотрудники петербургского "Водокнала" получили 12 лет тюрьмы за взятки.

Фото: ВК/Росгвардия. Самарская область