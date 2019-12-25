Бывшие сотрудники петербургского "Водокнала" получили 12 лет тюрьмы за взятки

В период с января 2017 года по ноябрь 2018 года общий размер полученных взяток превысил 2,9 миллиона рублей.

Суд Петербурга вынес приговоры по делу о коррупции в ГУП Водоканал Санкт-Петербурга". Шесть человек получили наказания в зависимости от роли и степени участия. Так, приговоры выносили по статьям "Получение взятки, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах", "Посредничество во взяточничестве", "Дача взятки в крупном и особо крупном размерах". Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сообщается, что суммы взяток составили: 675 000, 1 035 000, 525 000, 175 000, 480 000 рублей. В результате в период с января 2017 года по ноябрь 2018 года общий размер полученных взяток превысил 2,9 миллиона рублей.

Суд Петербурга установил, что злоумышленники получали взятки от представителя ЗАО "СМУ №2" Треста №16, генеральных директоров обществ с ограниченной ответственностью "ХК "Электрокерамика", "Косметическая фабрика", "Эксплуатирующая компания Ульянка" Лопатина за то, чтобы бездействовать, отстаивая их интересы.

Двое фигурантов получили 6,5 и 5,5 лет строго режима, еще двое – 4,5 и 4 года условно. Последние два участника отделались штрафами в размере 800 000 рублей и 1 100 000 рублей.

Ранее петербуржца-граффитиста оштрафовали на 370 тыс. рублей за надпись на стене Эрмитажа.

Фото: Piter.tv