СМИ: комитет вин Шампани отменил рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Росси

Эмбарго отменяется с 15 сентября.

СМИ: межпрофессиональный комитет вин Шампани отменил рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в России. Об этом рассказали журналисты из местного издания Terr de Vins. Специалисты посчитали, что производители алкогольного напитка уже сыграли роль в том, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. Они инициировали рассмотрение вопроса по защите географического наименования продукта дипломатическими сотрудниками из РФ, Франции и Европейского союза. Эмбарго больше не будет действовать с 15 сентября.

Авторы закона об игристых винах пояснили термин "российское шампанское".

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