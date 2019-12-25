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СМИ: комитет вин Шампани отменил рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Росси
Сегодня, 16:03
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СМИ: комитет вин Шампани отменил рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Росси

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Эмбарго отменяется с 15 сентября.

СМИ: межпрофессиональный комитет вин Шампани отменил рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в России. Об этом рассказали журналисты из местного издания Terr de Vins. Специалисты посчитали, что производители алкогольного напитка уже сыграли роль в том, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. Они инициировали рассмотрение вопроса по защите географического наименования продукта дипломатическими сотрудниками из РФ, Франции и Европейского союза. Эмбарго больше не будет действовать с 15 сентября.

Авторы закона об игристых винах пояснили термин "российское шампанское".

Фото: Pixabay.com

Теги: франция, шампанское, шампань, эмбарго
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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