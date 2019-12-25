СМИ: киберпреступники стали чаще использовать Telegram для продажи украденных данных

Показатель вырос более чем на 100%.

Мессенджер Telegram стали чаще использовать киберпреступники для продажи и обмена украденных данных. Специалисты назвали мессенджер новым даркнетом. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на совместное расследование с группой Cyberint.

Отмечается, что показатели выросли более чем на 100%.

Служба шифрования сообщений становится все популярнее среди лиц, несущих угрозу, которые ведут мошенническую деятельность и продают украденные данные, так как это удобнее в использовании, чем даркнет, — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что у Telegram упрощенная модерация, мессенджер также прост для использования, по этой причине хакеры его и используют.

Ранее мы писали, что в Москве открыли памятник борющимся с пандемией врачам.

Фото: pixabay