В даркнете оказалось 8,5 млрд паролей со всего мира.

Киберпреступники наращивают темпы кражи паролей у россиян. Как сообщают аналитики компании ESET, в даркнет со всего мира попало уже 8,5 млрд паролей. При этом Россия по числу утечек занимает первое место, пишет "Lenta.ru".

Кибепреступники для кражи паролей часто используют фишинг и вишинг (телефонное мошенничество). Популярными остаются также компьютерные вирусы, отслеживающие, что набирает на клавиатуре пользователь.

Не теряет актуальности в цифровую эпоху и плечевой серфинг - подглядывание. С помощью скрытого наблюдения за действиями человека в общественных местах можно узнать не только пин-код от банковской карты, но и пароль от соцсети и других аккаунтов, - отмечают эксперты

. Ранее мы сообщали, что киберпреступники могут использовать смарт-часы для кражи персональных данных.

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