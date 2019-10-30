Россиян предупредили о вирусе, который крадет банковские пароли

Приложение распространяется через приложения в Google Play.

Эксперты по информационной безопасности компании ThreatFabric рассказали о новом вирусе Vulture, который используется кибермошенниками для кражи персональных данных, в том числе логины и пароли от банковских онлайн-приложений. Об этом пишут "Известия".

Так, с помощью этого вируса мошенники могут делать скриншоты экрана, а также фиксировать действия пользователя.

Специалисты отмечают, что вирус распространяется через приложения в Google Play. Уже было обнаружено две программы-носителя. Они взломали порядка 8 тыс. устройств.

По информации "Лаборатории Касперского", в России не было зафиксировано ни одного случая заражения вирусом. Предполагается, что программа направлена на кражу данных зарубежных пользователей. Однако эксперты отмечают, что в будущем нельзя исключить кибератак и в России.

Фото: pixabay