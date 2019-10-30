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Россиян предупредили о вирусе, который крадет банковские пароли
Сегодня, 13:37
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Россиян предупредили о вирусе, который крадет банковские пароли

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Приложение распространяется через приложения в Google Play.

Эксперты по информационной безопасности компании ThreatFabric рассказали о новом вирусе Vulture, который используется кибермошенниками для кражи персональных данных, в том числе логины и пароли от банковских онлайн-приложений. Об этом пишут "Известия".

Так, с помощью этого вируса мошенники могут делать скриншоты экрана, а также фиксировать действия пользователя.

Специалисты отмечают, что вирус распространяется через приложения в Google Play. Уже было обнаружено две программы-носителя. Они взломали порядка 8 тыс. устройств.

По информации "Лаборатории Касперского", в России не было зафиксировано ни одного случая заражения вирусом. Предполагается, что программа направлена на кражу данных зарубежных пользователей. Однако эксперты отмечают, что в будущем нельзя исключить кибератак и в России.

Фото: pixabay 

Теги: кибермошенники, кража банковских паролей
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Новости России, Лента новостей,

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