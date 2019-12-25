СМИ: к замглавы ЦБ появились вопросы по делу о хищении "голубых фишек"

Сумма ущерба может составлять 1,5 млрд рублей.

У воронежского следствия появились вопросы к руководству Центробанка в рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка "Воронеж". Речь идет о первом заместителе председателя Центрбанка Сергее Швецове, сообщает "Коммерсант".

Сообщается, что Сергей Швецов курирует также работу Мосбиржи. По информации правоохранителей, именно из-за подозрительных манипуляций на бирже банк лишился так называемых голубых фишек — облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 млрд руб. По информации издания, компания, которая якобы реализовала их по поручению банка "Воронеж", через месяц объявила о банкротстве. Отмечается, что облигации были реализованы ниже рыночной стоимости.

Как сообщает "Коммерсант", кредитное учреждение ценные бумаги держало в депозитарии московского АО "Финанс-Инвест", которое являлось участником торгов на Мосбирже. По данным полицейских, 14 марта 2018 года председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин, являвшийся одновременно членом правления Мосбиржи, на один день исключил АО "Финанс-Инвест" из списка участников торгов. После того, как все операции АО выпали из поля зрения, Мосбиржа провела операции по продаже со счета банка "Воронеж".

В МВД полагают, что сумма ущерба могла составить 1,5 млрд рублей.

По информации издания, ЦБ провел проверку по данному вопросу и выявил нарушения. О чем якобы было доложено зампредседателя регулятора Сергею Швецову. Но официального хода докладной записке так и не дали, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В результате у правоохранителей в частности появились вопросы к Сергею Швецову.

Выяснилось, что понесенные убытки биржа частично покрыла за счет других клиентов АО "Финанс-Инвест". Так, десятки физических лиц обнаружили, что НКЦ, с которым у АО был заключен договор, списал их ценные бумаги более чем на 1,2 млрд руб. Произошло это в счет погашения обязательств "Финанс-Инвеста" перед клиринговым центром якобы как раз за потерю "голубых фишек" банка "Воронеж".

Единственным фигурантом этого дела является экс-президент банка "Воронеж" Олег Кисляк. В настоящий момент он находится в международном розыске, в том числе и еще по одному делу, которое возбудили недавно.

Отмечается, что в прошлом году экс-президента банка задержали на Кипре под другим именем.

Фото: cbr.ru