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СМИ: известно имя основного претендента на "Евровидение-2019" от России
Сегодня, 22:51
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IRINA_CHALKINA

СМИ: известно имя основного претендента на "Евровидение-2019" от России

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Им стал Сергей Лазарев.

Названо имя основного претендента на "Евровидение-2019" от России. Сообщают СМИ.

Так, им стал певец Сергей Лазарев . По одной из версий выбор остановился на нем, потому что его номер будет продюсировать Филипп Киркоров.

Однако, другие  кандидатуры тоже рассматриваются. 

Напомним, что в этом году организатором конкурса в России стал холдинг ВГТРК. В конце этого месяца будет объявлен претендент. 

Песенный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве. 

Ранее мы сообщали о том, что Ольга Бузова оказалась в списке претендентов на "Евровидение-2019" от России

Фото:pixabay

 

Теги: евровидение 2019, сергей лазарев
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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