СМИ: известно имя основного претендента на "Евровидение-2019" от России

Им стал Сергей Лазарев.

Названо имя основного претендента на "Евровидение-2019" от России. Сообщают СМИ.

Так, им стал певец Сергей Лазарев . По одной из версий выбор остановился на нем, потому что его номер будет продюсировать Филипп Киркоров.

Однако, другие кандидатуры тоже рассматриваются.

Напомним, что в этом году организатором конкурса в России стал холдинг ВГТРК. В конце этого месяца будет объявлен претендент.

Песенный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве.

Ранее мы сообщали о том, что Ольга Бузова оказалась в списке претендентов на "Евровидение-2019" от России

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