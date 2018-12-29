СМИ: известно имя основного претендента на "Евровидение-2019" от России

Названо имя основного претендента на "Евровидение-2019" от России. Сообщают СМИ.
Так, им стал певец Сергей Лазарев . По одной из версий выбор остановился на нем, потому что его номер будет продюсировать Филипп Киркоров.
Однако, другие кандидатуры тоже рассматриваются.
Напомним, что в этом году организатором конкурса в России стал холдинг ВГТРК. В конце этого месяца будет объявлен претендент.
Песенный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве.
Ранее мы сообщали о том, что Ольга Бузова оказалась в списке претендентов на "Евровидение-2019" от России
Фото:pixabay
Оставить комментарий