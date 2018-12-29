Ольга Бузова оказалась в списке претендентов на "Евровидение-2019" от России

Также в шорт-листе Елена Темникова, Сергей Лазарев, Егор Крид, Ольга Бузова, певица Manizha и Александр Панайотов.

В пятницу, 11 января, объявлены претенденты на "Евровидение-2019" от России. Об этом информирует Super.

Так, среди претендентов Ольга Бузова, Елена Темникова, Сергей Лазарев, Егор Крид, Ольга Бузова, певица Manizha и Александр Панайотов.

Кроме того, в госдуме назвали Филиппа Киркорова "самым справедливым" претендентом на участие в музыкальном конкурсе. Напомним, что ранее артист уже участвовал в конкурсе. Киркоров выступал с композицией "Колыбельная для вулкана". Песня не добилась высокого успеха, заняв 17 место с 17-ю очками.

Ранее мы сообщали о том, что Организаторы презентовали логотип "Евровидения-2019"

Фото:Ольга Бузова/вк