СМИ: из МРОТ могут исключить дополнительные выплаты

Из минимального размера оплаты труда могут исключить дополнительные выплаты сотрудникам. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Федерацию независимых профсоюзов России.
По данным издания, поправки в Трудовой кодекс позволят приравнять минимальный оклад к МРОТ. Сейчас же заработная плата при полном рабочем с дополнительными выплатами не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Поэтому во МРОТ могут включаться стимулирующие и социальные выплаты.
Ранее правительство выделило более 81,1 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу.
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