СМИ: из МРОТ могут исключить дополнительные выплаты

Для этого планируют внести поправки в Трудовой кодекс.

Из минимального размера оплаты труда могут исключить дополнительные выплаты сотрудникам. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Федерацию независимых профсоюзов России.

По данным издания, поправки в Трудовой кодекс позволят приравнять минимальный оклад к МРОТ. Сейчас же заработная плата при полном рабочем с дополнительными выплатами не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Поэтому во МРОТ могут включаться стимулирующие и социальные выплаты.

Ранее правительство выделило более 81,1 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу.