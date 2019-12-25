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СМИ: из МРОТ могут исключить дополнительные выплаты
Сегодня, 12:52
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matveyvn

СМИ: из МРОТ могут исключить дополнительные выплаты

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Для этого планируют внести поправки в Трудовой кодекс.

Из минимального размера оплаты труда могут исключить дополнительные выплаты сотрудникам. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Федерацию независимых профсоюзов России.

По данным издания, поправки в Трудовой кодекс позволят приравнять минимальный оклад к МРОТ. Сейчас же заработная плата при полном рабочем с дополнительными выплатами не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Поэтому во МРОТ могут включаться стимулирующие и социальные выплаты.

Ранее правительство выделило более 81,1 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу.

Теги: зарплата, мрот, трудовой кодекс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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