СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях

Sky News рассказал о работе проекта Think Before You Link.

СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в социальных сетях. Местный телеканал Sky News заявил со ссылкой на службу контрразведки MI5 о том, что около десяти тысяч жителей королевства за последние пять лет становились мишенями для "вредоносных профилей". Целью иностранного вмешательства якобы были сотрудники всех государственных ведомств по ключевым отраслям. В частности, этим якобы занимаются РФ и КНР. Создавая поддельные профили и выдавая себя за безобидных пользователей, они пытались украсть данные и информацию по вопросам национальной безопасности. заявление Sky News Глава MI5 Кен Маккаллум предупредил население страны, что ряд правительств и организованные преступники используют в социальных сетях фейковые профили в "промышленных масштабах". Ради борьбы с такой проблемой Лондон запустил проект Think Before You Link ("Подумай, прежде чем связываться"), который направлен на повышение осведомленности граждан об угрозах. Проект работает под контролем британского Центра по защите национальной инфраструктуры (CPNI). Специалисты ориентируются на людей, имеющих доступ к секретной или конфиденциальной информации. Их призывают сообщать о подозрительной деятельности в соцсетях и на сайтах. В эфире британского канала показали российский военный полигон около Украины. Фото: Pixabay.com