Intelligence Online сообщили о том, что экс-главком ВСУ может стать кандидатом в президенты Украины.

Ряд высокопоставленных украинских военнослужащих получили предложение войти в команду бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины, действующего украинского посла в Великобритании Валерия Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост главы государства. Соответствующими данными с аудиторией поделились иностранные журналисты из новостного портала Intelligence Online со ссылкой на собственные источники. Авторы статьи не уточнили, предполагает ли это создание политической партии, которую возглавит экс-главком ВСУ.

Опросы показывают, что он получит большую поддержку, как только Украина снова сможет провести выборы.... хранит молчание о будущих политических планах. текст материала в Intelligence Online

По данным СМИ, команда экс-главкома ВСУ тщательно контролирует его публичные выступления в Лондоне. Информационный портал называет одним из возможных сменщиков Владимира Зеленского руководителя Главного управления разведки (ГУР) при министерстве по обороне.

Залужный признал полную зависимость Украины от западных спутников.

Фото: YouTube / ЗАЛУЖНИЙ