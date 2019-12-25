СМИ: Васильев может уйти с поста главы Дагестана до выборов в Думу

Предполагаемым кандидатом на кресло называют сенатора от Ставропольского края.

Глава Дагестана Владимир Васильев может уйти с поста до выборов в Госдуму. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Причиной возможного ухода станет возраст — Васильеву 71 год. Он руководил Дагестаном с 2017 года.

Источники издания уверяют, что у Кремля нет претензий к Васильеву. Необходимость сменить его до выборов в Государственную думу обусловлена тем, что избирательной компанией должен руководить новый человек. При этом отмечается, что Васильев сам хочет уйти с поста главы Дагестана.

Предполагаемым кандидатом на кресло называют сенатора от Ставропольского края 55-летнего генерала-полковника Сергея Меликова. До сенаторства он работал замдиректора Росгвардии и полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

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Фото: Facebook / Правительство РД