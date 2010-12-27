В России с 2020 могут ввести страхование от киберрисков

В России введут обязательное страхование от киберрисков.

В России в рамках правительственной программы "Цифровая экономика" хотять создать крупный рынок страхование от киберрисков.

Некоторые СМИ сообщают, что полис информационной безопасности возможно станет обязательным уже в 2020 году для всех стратегических отраслей российской экономики. Примеров организации управления киберрисками в таком объеме нет ни в одной стране. Известно, что за работу по направлению ответственным станет Сбербанк. Ожидаемые сборы в правительстве оценивают в 50 млрд рублей в год.

Напомним, кибер-страхование - это страховой продукт по защите информационных рисков любых компаний, чей бизнес прямым или косвенным образом связан с обработкой и хранением данных.