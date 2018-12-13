СМИ: У патриарха Кирилла появится резиденция в Пушкине

По данным издания The Bell, в скором времени в Пушкине у патриарха Кирилла может появиться собственная резиденция.

Её площадь составит более 3 500 квадратных метров, а стоимость - более 2,8 миллиардов рублей. По данным издания, столько потребуется для одной только реставрации бывшего Патриаршего подворья в Феодоровском городке.



Процесс реконструкции начался с выбора подрядчика осенью 2017 года. Окончание работ запланировано к 2021 году.

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