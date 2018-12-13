СМИ: У патриарха Кирилла появится резиденция в Пушкине

Её площадь составит более 3 500 квадратных метров, а стоимость - более 2,8 миллиардов рублей. По данным издания, столько потребуется для одной только реставрации бывшего Патриаршего подворья в Феодоровском городке.
Процесс реконструкции начался с выбора подрядчика осенью 2017 года. Окончание работ запланировано к 2021 году.
Фото: Pixabay
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Кошмар.
Столько денег вникужа.То что надо они опускают.То что,нужно только верующим,которые сами по себе с приветом вечно.Так они это рассматривают.Видимо,это дело приносит свой доход.
Что б не вложиться.то.А то что люди пашут и алатят налоги,что б лучше жить.Это все опускается.Всю библию перековеркали в свою пользу.Иисус всегда был против изначально этих церквей икон.Верующие у них с головой проблемы.Так они еще туда миллиарды вкладывают.Было б во что.На кану более серьезные вопросы.А они хренью страдают.Денег девать некуда.Зажрались вконец