СМИ: Сын Жириновского отказался от участия в выборах на фоне конфликта с отцом

О противостоянии политиков рассказали их коллеги.

СМИ: Сын Владимира Жириновского отказался от участия в выборах на фоне затяжного конфликта с отцом. Об этом рассказали журналисты "РБК" со ссылкой на двух представителей Государственной Думы РФ, а также источник, близкий к Кремлю. Ранее вице-спикер ГД Игорь Лебедев объявил о том, что приостанавливает свое участие в политической жизни государства. Он заявил, что не будет баллотироваться в качестве парламентария на новый созыв.

Эксперты полагают, что Лебедев и Жириновский давно имеют разногласия. Этот конфликт касается финансового вопроса, а также дальнейшего развития ЛДПР, назначения людей на ответственные должности и думские посты. В качестве примера к ситуации источники приводят тему того, что Владимир Жириновский решил дать новый статус депутату Госдумы Василию Власову. На момент избрания в нижнюю палату парламента в 2016 году Власову был только 21 год. Он стал самым молодым политиком созыва в ГД.

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Фото: Piter.tv