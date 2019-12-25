Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Лебедев не намерен участвовать в выборах в восьмой созыв

Парламентарий уходит из Госдумы РФ.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев не намерен участвовать в выборах в восьмой созыв. С соответствующим заявление представитель нижней палаты парламента обратился к подписчикам. Он выложил пост с разъяснениями на собственном аккаунте на Facebook. Народный избранник подтвердил сведения о переменах в профессиональной деятельности. При этом лебедев не стал уточнять, чем планирует заниматься дальше.

Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить свое участие в политической жизни страны. Игорь Лебедев, вице-спикер ГД РФ

Российский депутат уточнил, что согласовал свое решение с коллегами по партии. Над уходом он думал уже несколько месяцев. Представитель ЛДПР считает, что те 20 лет, которые он провел в качестве народного избранника, были содержательными.

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Фото: Piter.tv