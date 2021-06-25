Муниципального депутата Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму

В Мосгоризбиркоме прокомментировали решение комиссии.

Муниципального депутата Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заместитель председателя местного Избиркома Дмитрий Реут. Чиновник уточнил, что решение принято окружной комиссией, так как кандидату отказано в открытии банковского счета.

По решению окружной комиссии Илье Яшину отказали в открытии счета. Вследствие этого он не может участвовать в довыборах в Мосгордуму. Дмитрий Реут, замглавы Мосзибиркома

Напомним, что выдвинутый по одномандатному избирательному округу кандидат обязан открыть в субъекте РФ, в котором образован одномандатный избирательный округ, счет в банке. При этом кредитная организация указана окружной избирательной комиссией. Счет нужен для формирования избирательного денежного фонда.

Напомним, что выборы в Госдуму и местные парламентские выборы состоятся одновременно. Проголосовать за кандидатов можно будет с 17 по 19 сентября. Мосгоризбирком назначил довыборы в местный законодательный орган (по двум округам) на 19 сентября.

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Видео: Instagram / ilya_yashin