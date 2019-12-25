Суд признал вину трех фигурантов расследования.

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве девушки из-за Audi. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на постановление судьи Александра Ладина. В решении инстанции говорится о том, что фигурант расследования Максим Федорович получит 20 лет заключения. Из них первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальные 15 - в колонии особого режима. После освобождения мужчине будет ограничена свободы на срок в два года. Четыре раза в месяц он будет должен отмечаться в полиции.

Также приговор вынесен в отношении Марата Ахметвалиева. Он получил 20 лет заключения (15 - в колонии строгого режима), по освобождению - испытательный срок на два года и дважды в месяц нужно будет делать отметку с полицейском участке. Еще одна фигурантка дела Елена Малышева проведет 17 лет в колонии общего режима. Затем она будет отмечаться в МВД дважды в месяц. Также Федорович и Ахметвалиев выплатят семье погибшей девушки по два миллиона рублей, а Меньшикова - 1,5 млн рублей.

Напомним, что прокурор просил назначить для Марата Ахметвалиева (ранее был судим по статье 162) и для Михаила Федоровича по 22 года лишения свободы. Для Меньшиковой прокурор просил 19 лет заключения в колонии общего режима.

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Фото: Piter.tv