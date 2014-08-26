Зюганов: Россия должна безотлагательно признать ДНР и ЛНР

Лидер КПРФ выступил с такой инициативой на партийном съезде.

Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов заявил, что Россия должна безотлагательно признать ДНР и ЛНР. Такое заявление политик сделал на заседании КПРФ, посвященному предвыборной кампании. Его слова коллеги встретили аплодисментами.

Мы обязаны делать всё для сближения братских народов СССР, для возрождения нашего исторического единства. Необходимо формировать полноценное Союзное государство России и Белоруссии. Следует безотлагательно признать Донецкую и Луганскую народные республики. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Политический деятель уточнил, что государство должно решительно обеспечивать безопасность соотечественников за границей, а также провести программу, которая широко откроет двери для возвращения этих людей домой. Напомним, что Кремль неоднократно говорил о том, что на повестке дня вопрос вхождения Донбасса в состав РФ не стоит ни прямо, ни косвенно.

Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцины от COVID-19 в календарь прививок.

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