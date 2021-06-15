Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцины от COVID-19 в календарь прививок

Депутаты не будут рассматривать вопрос на заседании 15 июня.

Госдума России сняла с повестки вопрос о включении вакцины от COVID-19 в календарь прививок.Об этом рассказал политик Владимир Жириновский на пресс-подходе. Он уточнил, что депутаты не будут рассматривать на пленарном заседании 15 июня законопроект о включении препарата для профилактики ковида в национальный календарь прививок.

Мы сняли с рассмотрения в Государственной думе проект закона о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок....некоторые журналисты и телеведущие ведут антивакцинную пропаганду. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

По мнению представителя нижней палаты парламента, многие граждане РФ опасаются включения вакцины от коронавируса в национальный календарь вакцинации, так как это заставляет их думать об обязательности прививки от инфекции. При этом Жириновский напомнил, что власти регулярно объявляют о том, что решение о вакцинации принимается добровольно. Он уверен, что такая постановка вопроса привела к тому, что большинство жителей страны так и не сделали прививку.

Сейчас в российский календарь прививок входит профилактика против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа.

Жириновский: КПРФ не обращалась к ЛДПР по поводу поддержки запроса в Конституционный суд.

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