СМИ: Ксения Собчак станет новой ведущей программы "Пусть говорят"

На сайте Первого канала появился рекламный анонс, где Ксения Собчак лежит в ванной и говорит по телефону. Она произносит фразу: "Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!"

Журналистка Ксения Собчак может стать новой ведущей ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Об этом сообщил в Telegram проект Baza.

При этом, 13 сентября на сайте Первого канала появился рекламный анонс, где Ксения Собчак лежит в ванной и говорит по телефону. Она произносит фразу: "Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!" Ролик имеет дополнительную подпись: "Ксения Собчак. Скоро на Первом".

В пресс-службе Первого канала СМИ не подтвердили и не опровергли данную информацию а также посоветовали следить за эфиром канала.

В пятницу тринадцатого Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке.