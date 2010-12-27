СК расследует уголовное дело из-за гибели человека на судостроительном заводе "Алмаз"

Специалисты изучат причины, которые привели ко взрыву газа на судостроительном производстве Петербурга.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Представители закона разберутся в ситуации, которая произошла вчера днем на территории судостроительного завода "Алмаз" по Петровскому проспекту.

По уточненным данным, в результате хлопка баллона с газом пострадали 11 человек, один из рабочих погиб. В настоящее время жертвы госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо - в удовлетворительном, пятеро - в среднем. Их задело сильной воздушной волной. У жертв наблюдаются механические травмы, ушибы и ожоги тела. Инцидент произошел в половину второго дня 11 апреля.

Специалисты обнаружили в воздухе цеха частицы легковоспламеняющегося вещества. Сотрудники МЧС замерили его концентрацию. По предварительной версии, именно это скопление огнеопасного вещества и привело к гибели человека.

По данным представителей предприятия "Алмаз", работы на заводе проходили в двух производственных отсеках. По неустановленной причине в одном из них скопилась жидкость. Прямо над ним располагался генератор-дизельный отсек. В момент трагедии там велись газорезные работы с использованием кислородно-пропановых баллонов. Спикер также добавил, что из-за произошедшего деятельность судопроизводства не будет прекращена или временно остановлена.

К сожалению, вот такое несчастье. Завод будет дальше работать. Все необходимые меры будут приняты для предотвращения подобных случаев. Всем пострадавшим будет оказана максимально возможная помощь генеральный директор завода Ильяз Мухутдинов

По информации от "ТАСС", конструкция судна, в котором прогремел взрыв, не получила повреждений. На сроки выполнения реставрационных работ корабля ситуация не повлияет.

Напомним, что общее количество сотрудников компании "Алмаз" превышает тысячу человек. Производство рассчитано на изготовление водного транспорта, начиная с цеховых задачей и заканчивая спуском на воду.