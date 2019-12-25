СК завел дело после гибели двух человек при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге

Расследуется дело по части 3 статьи 109 УК РФ.

Следственный комитет по Свердловской области завел уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге. Об этом рассказали представители пресс-службы надзорного ведомства. Чиновники уточнили, что в ночь на 27 августа в городе загорелась кровля здания. Площадь пожара составила около 780 квадратных метров. В общей сложности спасатели смогли эвакуировать 65 человек, включая семерых детей.

Обнаружены тела мужчины и женщины (супругов). Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). пресс-служба СК РФ

Напомним, что тела двух погибших нашли специалисты во время тушения пламени. Погибшие находились в одной из пострадавших квартир по улице Мичурина. Сейчас основной версией трагедии считается неосторожное обращение с огнем.

В Екатеринбурге загорелась многоэтажка, двое погибли.

Фото: Следственный комитет России