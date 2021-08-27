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В Екатеринбурге загорелась многоэтажка, двое погибли

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Пожар начал распространяться с кровли.

В Екатеринбурге загорелась многоэтажка. Экстренные региональные ведомства сообщили о том, что в результате трагедии есть погибшие. На данный момент известно о том, что жертвами стали минимум двое местных жителей. Пламя начало распространяться с кровли в здании под номером 98 по улице Мичурина.

По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание кровли пятиэтажного жилого дома на площади 780 квадратных метров.

пресс-служба ГУ МЧС по городу

Спасательному ведомству удалось эвакуировать из пострадавшего здания 65 человек, включая семерых несовершеннолетних. Подробности трагедии устанавливаются.

Видео: у Володарского моста горит светофор.

Видео: Telegram / Ural Mash

Теги: гу мчс, екатеринбург, регионы
Категории: Новости России, Тема дня, Происшествия, Лента новостей,

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