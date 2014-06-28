  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:42
136
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

СК завел дело о теракте после схода вагонов под Рязанью

0 0

Состав следовал от станции Титан до станции Юльевка.

Следователи СКР завели уголовное дело о теракте после схода вагонов под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел утром 11 ноября на 190-м км третьего главного пути перегона "Рыбное – Блокпост 204 км". Сообщалось о взрыве самодельного устройства, в результате чего с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Состав следовал от станции Титан до станции Юльевка.

В СК отметили, что повреждения получили 15 вагонов, а общий ущерб в результате подрыва устанавливается. Следователи осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства.

Ранее мы сообщали, что в Рязанской области грузовой состав сошел с путей.

Видео: Telegram / Следком

Теги: рязань, следственный комитет россии, сход вагонов, теракт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии