В Рязанской области грузовой состав сошел с путей из-за посторонних

Незначительные травмы получил один человек.

"Посторонние лица" вмешались в работу железной дороги, после чего чего 19 вагонов сошли с рельс. Соответствующее заявление сделали сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Известно, что травмы легкой степени получил помощник машиниста. Пострадавшему была вызвана бригада скорой помощи. Однако инцидент не повлияет на движение поездов и электричек по указанному участку железной дороги, а также не скажется на экологической обстановке в регионе. К месту происшествия отправлены восстановительные составы. В компании РЖД сформирован оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий.

Сегодня в 07:12 на перегоне Рыбное — Блок пост... произошел сход 19 вагонов грузового поезда. пресс-служба МЖД

Авторы Telegram-канала Mash уточнили, что семь перевернувшихся вагонов были загружены минеральными удобрениями. Перед сходом вагонов с путей якобы был слышен взрыв.

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Фото и видео: Telegram / BAZA