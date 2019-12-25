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Дед Мороз посетит Петербург 6 января
Сегодня, 12:28
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Дед Мороз посетит Петербург 6 января

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Уже 11 ноября из Великого Устюга Дед Мороз отправится в путешествие на празднично оформленном поезде.

Стало известно, когда в Петербург приедет поезд Деда Мороза. Петербуржцы смогут встретиться с главным зимним волшебником 5 января. Информация опубликована на сайте РЖД.

Уже 11 ноября из Великого Устюга Дед Мороз отправится в путешествие на празднично оформленном поезде. Дед Мороз со своими помощниками проедет от Великого Устюга по Байкало-Амурской магистрали, заглянет в Тынду и вернутся обратно – на маршруте более 70 больших и малых городов и посёлков.

Во время стоянок поезда посетителей вокзалов ждёт развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров. 

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Фото: РЖД

Теги: дед мороз, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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