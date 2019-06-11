СК РФ займется проверкой полицейских по делу Голунова

Материалы от службы собственной безопасности направлены для исследования главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым.

О том, что в СК РФ проверят материалы по отношению у сотрудникам полиции, причастным к преследованию Ивана Голунова, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она отметила, что следствие должно установить все подробности, связанные с задержанием журналиста. Если найдутся основания, то будут приняты соответствующие решения.

Напомним, вечером 11 июня, стало известно, что уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте и хранении наркотиков, оказалось прекращено. Глава МВД Владимир Корокольцев отметил, что участие журналиста в совершении преступления осталось недоказанным.

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Фото, видео: sledcom.ru