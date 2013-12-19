СК возбудил дело против воспитателей девочки-сироты, висящей 13 килограммов в 15 лет

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Региональный Следственный комитет России возбудил уголовное дело против воспитателей девочки-сироты, висящей 13 килограммов в 15 лет. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, должностные лица СПб ГБСУСО "Детский дом-интернат для детей с отклонением в умственном развитии №4" не ухаживали должным образом за 15-летней девочкой-сиротой.

Ранее на просторах интернета появилось видео о девочке-сироте Олесе, которая находится в больнице в крайне тяжелом состоянии – в свои 15 лет она весит 13 килограммов. Во вторник, 14 сентября, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина приехала в больницу, чтобы проверить данную информацию.

По ее словам, за воспитанниками необходимо закреплять сопровождающего специалиста за счет детского учреждения, который и будет круглосуточно следить за подопечным. "Соответствующий проект постановления сейчас готовится городским правительством". К Олесе "была направлена младшая медицинская сестра ДДИ №4, которая осуществляет за ней уход в условиях детского дома".

Ранее мы писали, что петербурженку, которая била своих детей и держала на цепи, заключили под стражу.

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Петербурге