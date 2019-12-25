СК возбудил уголовное дело после падения мальчика на скалодроме в Петербурге

Ребенок упал с высоты 3 метра.

Следователи СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело после травмирования ребенка на скалодроме в Невском районе. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Из материалов дела следует, что 27 февраля 2021-го года работники коммерческой структуры оказывали услуги по вводному уроку скалолазания. Они не отвечали требования безопасности здоровья потребителей. В результате этого 8-летний мальчик упал с трехметровой высоты. Ребенка госпитализировали в больницу с переломами ног.

Выясняются обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд взыскал с СЗППК 100 тысяч рублей за травмирование петербурженки при выходе из электрички.

Фото: Piter.TV