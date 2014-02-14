Суд взыскал с СЗППК 100 тысяч рублей за травмирование петербурженки при выходе из электрички

Женщина просила в качестве моральной компенсации полмиллиона рублей.

Московский районный суд вступился за петербурженку Валентину Соколову, которая подала иск к ОАО "РЖД" и АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК) о компенсации морального вреда. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным суда, в мае 2020 года женщина ехали на электричке, которая шла из Великого Новгорода в Пестово. На станции "Кушавера" она неудачно сошла с поезда, упала и травмировала ногу. Дело в том, что состав остановился там, где не было платформы.

Пострадавшая хотела взыскать с "СЗППК" 500 тысяч рублей за моральный вред. По ходатайству ОАО "РЖД" в качестве третьего лица привлечен помощник машиниста моторно-вагонного депо Бойков А.В., осуществлявший наблюдение за высадкой пассажиров.

Исковые требования в "СЗППК" не признали, переложив ответственность именно на пассажирскую компанию ОАО "РЖД". В итоге суд возложил вину на перевозчика, но указал, что тот может обратиться с требованием о возмещении ущерба к владельцу инфраструктуры. В пользу Соколовой суд взыскал 100 000 рублей.

Между Москвой и Петербургом в феврале и марте запустят дополнительные поезда.

Фото: Piter.tv