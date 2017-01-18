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СК: надо обращать особое внимание на дела, связанные с предоставлением небезопасных услуг
Вчера, 21:57
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ProkVad
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СК: надо обращать особое внимание на дела, связанные с предоставлением небезопасных услуг

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Сотрудников следственного комитета попросили серьёзно отнестись к возможным проблемам, связанным с предоставлением услуг.

На годовой коллегии ГСУ СК Петербурга 31 января заместитель полномочный представитель по СЗФО Олег Логунов обратился к следователям, с просьбой особое внимание уделить расследованию дел, связанных с предоставлением небезопасных услуг.
 
 
Это связано с тем, что в скором времени Россию ждут выборы президента, экономический форум и чемпионат мира по футболу. В связи с этим, органы должны с проверкой посетить гостиницы и предприятия автотранспорта, чтобы избежать инцидентов во время значимых событий.
 
Речь идёт о том, чтобы стимулировать владельцев бизнесов навести порядок в своих кадрах, избавиться от нелегальных мигрантов без прав за рулём автобусов, отрегулировать ценовую политику в отелях и многое другое.
 
 
Фото: сайт ГСУ СКР по Санкт-Петербургу
Теги: гсу ск по петербургу , следственный комитет , спб , чемпионат мира по футболу
Категории: Лента новостей Новости СПб

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