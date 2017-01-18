СК: надо обращать особое внимание на дела, связанные с предоставлением небезопасных услуг

Сотрудников следственного комитета попросили серьёзно отнестись к возможным проблемам, связанным с предоставлением услуг.

На годовой коллегии ГСУ СК Петербурга 31 января заместитель полномочный представитель по СЗФО Олег Логунов обратился к следователям, с просьбой особое внимание уделить расследованию дел, связанных с предоставлением небезопасных услуг.

Это связано с тем, что в скором времени Россию ждут выборы президента, экономический форум и чемпионат мира по футболу. В связи с этим, органы должны с проверкой посетить гостиницы и предприятия автотранспорта, чтобы избежать инцидентов во время значимых событий.

Речь идёт о том, чтобы стимулировать владельцев бизнесов навести порядок в своих кадрах, избавиться от нелегальных мигрантов без прав за рулём автобусов, отрегулировать ценовую политику в отелях и многое другое.

Фото: сайт ГСУ СКР по Санкт-Петербургу