Бастрыкин проконтролирует дело о смерти инвалида в петербургской больнице

В период лечения пациент жаловался матери на жестокое обращение со стороны персонала и на изменения в его медикаментозной терапии. Мужчина скончался в начале 2023 года.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание подготовить отчет о результатах проверки обращения петербурженки, которая сообщила о возможной причастности медработников одной из городских больниц к смерти ее 25-летнего сына-инвалида. Об этом сегодня проинформировала пресс-служба ведомства.

Бастрыкин потребовал объяснить причины, которые привели к решению об отказе в возбуждении уголовного дела. Исполнение этого поручения взято под контроль в центральной части ведомства.

Петербурженка в сообщении через социальную сеть "ВКонтакте" отметила, что ее сын неоднократно лечился в специализированной медицинской организации.

В последний раз он был госпитализирован в декабре 2022 года. В период лечения он жаловался матери на жестокое обращение со стороны персонала и на изменения в его медикаментозной терапии. Мужчина скончался в начале 2023 года.

После инцидента правоохранительные органы провели проверку, и было принято решение об отказе в открытии уголовного дела.

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Фото: Piter.TV