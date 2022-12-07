СК публикует видео с задержанным за стрельбу по полицейским из пулемёта Калашникова под Новошахтинском

В преступлении подозревается 38-летний мужчина.

В городе Новошахтинске Ростовской области правоохранительные органы задержали вооруженного мужчину, который днем 6 декабря открыл огонь по сотрудникам полиции из пулемета. О поимке подозреваемого сообщили сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ. Установлено, что фигурантом расследования стал 38-летний уроженец страны, но из другого субъекта. Ранее представители Telegram-канала Baza объявили о том, что стрелок на самом деле является бойцом ЧВК "Вагнер". Мужчина ранее отбывал заключение в уфимской колонии ИК-4. Его нашли на территории местной заброшенной свинофермы. Представители закона искали подозреваемого почти сутки.

Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия. губернатор Ростовской области

В ТГ-каналах Mash и Baza уточнили, что преступника вместе с автоматом Калашникова задержали, хотя тот оказывал активное сопротивление. Операция проведена в 10:58 утра по местному времени. Далее мужчину отправили на допрос следователям. В настоящее время решается вопрос о выборе для подозреваемого меры пресечения.

МВД России: мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в Ростовской области.

Фото и видео: Следственный комитет России

