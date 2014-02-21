МВД России: мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в Ростовской области

Личность злоумышленника устанавливается.

Российские правоохранительные органы рассказали о том, что неизвестный мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в Ростовской области. Инцидент произошел днем 6 декабря в пригороде Новошахтинска. Предположительно, злоумышленник попал на кадры с видеозаписи одного из проезжающих мимо транспортных средств. Уточняется, что один из пострадавших получил огнестрельное ранение. В настоящее время сотрудники МВД устанавливают личность преступника.

Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. источник МВД России

Чиновники из администрации Новошахтинска предупредили местных жителей о том, что в городе ищут злоумышленника. Власти попросили граждан покинуть улицы и не пытаться участвовать в задержании подозреваемого.

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Фото и видео: Telegram / BAZA