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СК попросил Беглова установить в Петербурге систему видеонаблюдения, распознающую людей по походке
Сегодня, 21:57
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СК попросил Беглова установить в Петербурге систему видеонаблюдения, распознающую людей по походке

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По словам следователей, существуют разработки, которые могут распознавать людей в плотном потоке, исходя из их походки, движений тела, в том числе даже если они в масках, очках или у них накладные бороды

Петербургское руководство Следственного комитета обратилось к губернатору Александру Беглову с просьбой установить новые умные камеры в городе. Это было предложено в письме, где анализируются показатели раскрытия преступлений за прошлый год. Оно было направлено еще в марте, передает "Фонтанка". 

В письме указано, что раскрываемость преступлений – 95%, однако есть свои "но". Следователи предлагают исправлять их с помощью установки умных камер. По их словам, существуют разработки, которые могут распознавать людей в плотном потоке, исходя из их походки, движений тела, в том числе даже если они в масках, очках или у них накладные бороды. По мнению СК, применение этой технологии перспективный шаг. 

Ранее мы писали, что камеры "Лахта Центра" засняли тонущий в облаках Петербург. На записи облака накрывают город, а огни Петербурга "тонут" под их густой пеленой. 

Фото: pixabay
 

Теги: видеонаблюдение, камеры, умные камеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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