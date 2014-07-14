СК попросил Беглова установить в Петербурге систему видеонаблюдения, распознающую людей по походке

По словам следователей, существуют разработки, которые могут распознавать людей в плотном потоке, исходя из их походки, движений тела, в том числе даже если они в масках, очках или у них накладные бороды

Петербургское руководство Следственного комитета обратилось к губернатору Александру Беглову с просьбой установить новые умные камеры в городе. Это было предложено в письме, где анализируются показатели раскрытия преступлений за прошлый год. Оно было направлено еще в марте, передает "Фонтанка".

В письме указано, что раскрываемость преступлений – 95%, однако есть свои "но". Следователи предлагают исправлять их с помощью установки умных камер. По их словам, существуют разработки, которые могут распознавать людей в плотном потоке, исходя из их походки, движений тела, в том числе даже если они в масках, очках или у них накладные бороды. По мнению СК, применение этой технологии перспективный шаг.

Ранее мы писали, что камеры "Лахта Центра" засняли тонущий в облаках Петербург. На записи облака накрывают город, а огни Петербурга "тонут" под их густой пеленой.

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