СК показал видео из дома похитителя 12-летней школьницы из Бийска

По данным следствия, мужчина в течение месяца наблюдал за школьницей прежде, чем ее похитить.

Следственный комитет (СК) России показал видео из дома жителя Алтайского края, который похитил 12-летнюю школьницу и удерживал ее в подвале. Видео было опубликовано на YouTube-канале СК.

По данным следствия, мужчина около месяца наблюдал за школьницей прежде чем ее похитить, то есть с июня по июль. И 31 июля он заметил девочку, когда та каталась на велосипеде. Когда она упала, 40-летний мужчина связал школьнице руки и ноги, а также надел мешок. Затем он увез ее к себе домой в прицепе мотоблока.

Сама школьница из Бийска. В поисках девочки были задействованы волонтеры, следователи, а также полицейские. В ночь на 2 августа девочка самостоятельно вернулась домой. Предполагается, что похититель сам отпустил ее, испугавшись резонанса. После этого мужчина скрылся в лесу.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации