Следком обвинил петербуржца в ударе кулаком по двухмесячному сыну

Ребенок получил тяжелую травму, он находится в больнице.

Следственный отдел по Выборгскому району Петербурга расследует уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью младенца. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, обвиняемый ночью 31 июля, будучи сильно пьяным, поссорился со своей сожительницей. Он во время ссоры в квартире на Энгельса замахнулся на нее кулаком и ударил по голове двухмесячного сына, который был на руках у женщины.

Ребенок получил тяжелую травму, он находится в больнице. Мужчине предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также недавно пьяный отец пнул новорожденную дочь по голове в квартире на Васильевском острове.

Фото: pexels