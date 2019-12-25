Прокуратура дважды отказывала следствию в утверждении обвинительного заключения.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что СК не нашел в деле совладельца "Юлмарта" признаков мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Константина Добрынина.

Дело касается совладельца компании "Юлмарт" Дмитрия Костыгина, которого подозревают в мошенничестве. СК предположил, что бизнесмен совершил преступление, связанного со статьей о причинении ущерба без хищения.

Напоним, что Костыгина выпустиkи под залог в размере 25 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что "Орими" перестроит бывшие здания "Алмаз-Антей" в бизнес-центр.

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